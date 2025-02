London verhängt wegen Russland-Hilfe Sanktionen gegen nordkoreanische Militärs

Photo : YONHAP News

Die britische Regierung hat wegen der Hilfeleistung für den russischen Krieg gegen die Ukraine Sanktionen gegen Unternehmen und Personen verhängt, darunter auch nordkoreanische Militärs.London gab am Montag (Ortszeit) 107 neue Sanktionen bekannt.Das Sanktionspaket ziele auf Personen ab, die den Krieg von Präsident Wladimir Putin und das kleptokratische System Russlands finanzieren oder den Krieg unterstützen. Das Paket richte sich auch gegen Personen und Organisationen in Drittländern, auf die das Putin-Regime angewiesen sei, erklärte das britische Außenministerium.Auf der Sanktionsliste stehen mehrere nordkoreanische Militärs, darunter Verteidigungsminister No Kwang-chol und der stellvertretende Chef des Generalstabs der Koreanischen Volksarmee (KPA), Kim Yong-bok. Zu ihnen zählen auch Ri Chang-ho, Leiter des Generalbüros für Aufklärung, und Sin Kum-chol, Direktor des Operationsbüros des Generalstabs der KPA. Ri und Sin stehen auch auf der Sanktionsliste der Europäischen Union, die am Montag beschlossen wurde.Das Ministerium erklärte, dass sie an der Entsendung von über 11.000 nordkoreanischen Soldaten nach Russland beteiligt gewesen seien. Putin benutze die nordkoreanischen Streitkräfte als Kanonenfutter. Nordkorea habe Verluste in Höhe von über 4.000 Mann zu beklagen.