Bericht: Nordkoreaner verrichten auf chinesischen Fischereifahrzeugen quasi Sklavenarbeit

Photo : YONHAP News

Nordkoreanische Arbeitskräfte werden laut Zeugenaussagen auf chinesischen Fischereifahrzeugen ähnlich wie Sklaven ausgebeutet.Dies geht aus einem Bericht der Umweltorganisation Environmental Justice Foundation (EJF) hervor, wie die US-Zeitung „New York Times“ am Sonntag (Ortszeit) schrieb.Für den Bericht wurden 19 indonesische und philippinische Schiffskameraden interviewt, die mit Nordkoreanern auf chinesischen Schiffen für die Hochseefischerei zusammengearbeitet hatten.Ihren Aussagen zufolge laufen chinesische Fischereifahrzeuge, die in der Nähe von Somalia, Mauritius und Australien arbeiten, regelmäßig in Häfen ein. Die nordkoreanischen Besatzungsmitglieder seien jedoch auf ein anderes Schiff verlegt worden und hätten nicht an Land gehen dürfen.Als Hintergrund werden rechtliche Probleme vermutet, wenn nordkoreanische Fischer an Land gehen. Denn der UN-Sicherheitsrat hatte die Rückführung der für den Devisenerwerb im Ausland eingesetzten nordkoreanischen Arbeitskräfte beschlossen. Damit soll der Geldhahn für Nordkoreas Atomwaffenprogramm zugedreht werden.Wie verlautete, seien die Monatslöhne der Nordkoreaner sofort an die nordkoreanische Regierung überwiesen worden.Zu dem Bericht sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Lin Jian, am Montag vor der Presse, er sei nicht über die konkrete Situation informiert. Jedoch erfolge jede einschlägige Zusammenarbeit zwischen China und Nordkorea im Einklang mit dem Völkerrecht.