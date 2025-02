Südkorea und Vietnam wollen im Kernenergiebereich enger kooperieren

Photo : YONHAP News

Südkorea und Vietnam wollen ihre Zusammenarbeit im Kernenergiebereich verstärken.Dies vereinbarten der Minister für Handel, Industrie und Energie, Ahn Duk-geun, und der vietnamesische Minister für Industrie und Handel, Nguyen Hong Dien, bei ihrem Treffen am Dienstag in Seoul.Beide Minister erörterten Maßnahmen zum Kooperationsausbau im Energie- und Handelsbereich.In Vietnam ist zurzeit kein Kernkraftwerk in Betrieb. Bei einem Treffen der Kommunistischen Partei im vergangenen November wurde jedoch die Wiederaufnahme des Kernkraftwerkprojekts beschlossen.Südkorea machte demnach auf die Vorzüglichkeit koreanischer Atomkraftwerke aufmerksam. Seoul schlug vor, den seit 2017 ausgesetzten bilateralen Dialog zur Kernkraftindustrie auf Generaldirektorenebene wieder aufzunehmen. Dann könnten konkrete Kooperationsmöglichkeiten besprochen werden.Vietnam ist für Südkorea derzeit nach China und den USA der drittwichtigste Handelspartner. Was Handel und Investitionen anbelangt, ist das Land Südkoreas wichtigster Partner unter den Mitgliedern des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN.