Marinechefs Südkoreas und der Türkei beraten über Kooperation

Photo : YONHAP News

Der Stabschef der südkoreanischen Marine, Yang Yoon-mo, und der Kommandeur der türkischen Seestreitkräfte, Ercüment Tatlıoğlu, sind zu einem bilateralen Gespräch zusammengekommen.Laut der südkoreanischen Marine sprachen beide Admirale am Dienstag am Hauptquartier der Marine in Gyeryong über die Militärdiplomatie der Seestreitkräfte und die Kooperation in der Verteidigungsindustrie. Auch Manned-Unmanned Teaming und ein Kooperationsausbau für die maritime Sicherheit wurden besprochen.Die Marinen beider Länder unterhalten Kooperationsbeziehungen. Seit 2008 führen beide Seiten jährlich Gespräche.Nach dem Treffen besuchte Tatlıoğlu den UN-Gedenkfriedhof in Busan, um Teilnehmern des Koreakriegs (1950-53) zu gedenken.Die Türkei hatte in dem Krieg Südkorea mit etwa 21.000 Soldaten unterstützt. 462 türkische Gefallene sind auf dem UN-Friedhof bestattet.