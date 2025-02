Nach Unglück auf Autobahnbaustelle auch umliegende Feuerwehren zu Hilfe gerufen

Photo : YONHAP News

Nach dem Unglück auf einer Autobahnbaustelle sind auch umliegende Feuerwehren zu Hilfe gerufen worden.Die Nationale Feuerwehrbehörde ordnete nach dem Unglück in Anseong in der Provinz Gyeonggi eine nationale Mobilisierung von Feuerwehrleuten an.Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsarbeiten sei um 10.15 Uhr der Einsatz von Feuerwehrleuten aus der weiteren Umgebung angeordnet worden.An der Unglücksstelle waren daher kurze Zeit später auch Feuerwehrleute aus den Provinzen Gyeonggi und Nord-Chungcheong sowie des Nationalen 119 Rettungshauptquartiers im Einsatz.Am heutigen Dienstag waren gegen 9.50 Uhr auf einer Autobahnbaustelle in Anseong Teile einer Brücke eingestürzt. Mindestens vier Menschen kamen ums Leben. Sechs Personen wurden schwer verletzt, eine weitere leicht.