Südkorea will für Agenda von APEC-Gipfel Meinungen von Unternehmern berücksichtigen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat als diesjähriges Vorsitzland der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) Unternehmen der Mitgliedsländer zur Kooperation aufgerufen.Den Appell unterbreitete Yoon Seong-mee, Vorsitzende des Treffens hochrangiger Beamter (SOM) der APEC, beim ersten Treffen des APEC Business Advisory Council (ABAC) in diesem Jahr von Sonntag bis Dienstag im australischen Brisbane.Sie wolle dafür sorgen, dass Meinungen der Unternehmer in den Themen des diesjährigen Gipfels berücksichtigt werden. Die Unternehmerveranstaltung am Rande des Gipfels solle planmäßig vorbereitet werden, um einen erfolgreichen Gipfel zu ermöglichen.ABAC wurde 1995 als Beratungsgremium für die APEC-Staats- und Regierungschefs gegründet. Ziel ist eine stärkere Berücksichtigung der Meinungen von Privatunternehmen bei Diskussionen auf Ebene der Organisation.In diesem Jahr sind insgesamt vier ABAC-Treffen geplant. Die nächsten Treffen finden in Kanada, Vietnam und Südkorea statt.