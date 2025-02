Lisa von Blackpink tritt bei Academy Awards auf

Photo : KBS News

Lisa, Mitglied der K-Pop-Gruppe Blackpink, wird bei der Verleihung der Academy Awards auftreten.Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences gab am Montag (Ortszeit) auf ihrer offiziellen Website bekannt, wer bei der 97. Oscar-Verleihung auf der Bühne stehen wird.Auf der Liste stehen Lisa und auch die US-amerikanische Rapperin Doja Cat sowie die britische Sängerin Raye, die mit Lisa für den Song „Born Again“ zusammenarbeiteten.Lisa wird die erste K-Pop-Sängerin sein, die bei der Oscar-Verleihung auftritt.„Born Again“ erreichte den 69. Platz in den Billboard-Charts Hot 100 und den 13. Platz in den britischen Official Singles Chart.