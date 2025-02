Kospi verliert zweiten Handelstag in Folge

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Leitindex Kospi hat am Dienstag den zweiten Handelstag in Folge verloren.Grund waren Sorgen über einen wirtschaftlichen Abschwung.Der Kospi verlor 0,57 Prozent auf 2.630,29 Zähler. Am Montag hatte der Kospi um 0,35 Prozent nachgegeben.Die koreanische Zentralbank Bank of Korea hatte heute den Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,75 Prozent gesenkt. Begründet wurde dies mit einer schwachen Binnennachfrage und wirtschaftlicher Unsicherheit im In- und Ausland. Die Wachstumsaussichten für das laufende Jahr wurden von 1,9 auf 1,5 Prozent gesenkt.