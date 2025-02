Erster südkoreanischer Botschafter in Kuba nimmt Arbeit auf

Photo : YONHAP News

Der erste südkoreanische Botschafter in Kuba, Lee Ho-yul, hat offiziell seine Arbeit aufgenommen.Laut dem kubanischen Außenministerium empfing Präsident Miguel Díaz-Canel am Dienstag (Ortszeit) die neuen Botschafter aus sieben Ländern, darunter Südkorea. Die Diplomaten hätten dem Staatsoberhaupt ihr Beglaubigungsschreiben überreicht.Díaz-Canel sagte Lee, seine Regierung werde alle notwendige Unterstützung leisten, damit die südkoreanische Botschaft ihre Arbeit erfolgreich verrichte. Lee versprach Aktivitäten für engere Beziehungen zwischen beiden Ländern.Südkorea und Kuba hatten im Februar letzten Jahres diplomatische Beziehungen aufgenommen. Kuba war bis dahin das einzige Land in Lateinamerika, mit dem Südkorea keine diplomatischen Beziehungen unterhielt.