Südkoreanischer Abgeordneter traf nordkoreanische Kriegsgefangene in Ukraine

Photo : YONHAP News

Ein südkoreanischer Abgeordneter hat sich nach eigenen Angaben mit zwei nordkoreanischen Kriegsgefangenen in der Ukraine getroffen.Yoo Yong-won von der Partei Macht des Volks teilte auf Facebook mit, dass er am Dienstag (Ortszeit) mit zwei nordkoreanischen Soldaten gesprochen habe, die nahe Kiew als Kriegsgefangene in Haft säßen.Darum habe sein Büro die ukrainischen Behörden gebeten, um die illegale Truppenentsendung Nordkoreas in den Krieg erneut zu bestätigen. Aufgrund des Verständnisses und der Rücksichtnahme der Behörden sei das Treffen zustande gekommen, hieß es.Er wolle nach einer rechtlichen Prüfung entscheiden, ob er Einzelheiten zu dem Treffen bekannt machen werde, schrieb er weiter.Es handelt sich um zwei in der russischen Region Kursk vom ukrainischen Militär gefangen genommene nordkoreanische Soldaten. Einer der beiden hatte in einem am 19. Februar veröffentlichten Interview mit einer südkoreanischen Zeitung den Wunsch geäußert, nach Südkorea einzureisen.