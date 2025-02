Industrieminister reist für Gespräche über Zölle in die USA

Photo : YONHAP News

Industrieminister Ahn Duk-geun reist in die USA, um mit dortigen Regierungs- und Kongressmitgliedern über die neuen US-Zölle zu sprechen.Während seiner Reise nach Washington von Mittwoch bis Freitag will Ahn Vertreter der US-Regierung bitten, Südkorea von Zöllen zu befreien. Es handelt sich um die Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumprodukte und die gegenseitigen Zölle, die nach dem 1. April in Kraft treten sollen.Ahn plant zudem, Kooperationsmöglichkeiten im Schiffbau- und Energiebereich vorzustellen.Er will US-Kollegen bitten, ein stabiles Investitionsumfeld zu schaffen, damit koreanische Unternehmen weiterhin in den USA investieren können.Mit seinem Besuch würden erstmals seit dem Amtsantritt der Trump-Regierung Gespräche auf Ministerebene über die Bereiche Industrie, Handel und Energie zwischen Südkorea und den USA aufgenommen. Dies werde als wichtige Gelegenheit dienen, Bereiche von Interesse für beide Länder zu ermitteln, sagte der Minister.