Kryptobörse Bybit erklärt Hackergruppe Lazarus den Krieg

Photo : YONHAP News

Die Kryptobörse Bybit hat nach einem massiven Kryptodiebstahl der nordkoreanischen Hackergruppe Lazarus den Krieg erklärt.Die bei dem Hackerangriff gestohlenen Gelder wolle der Anbieter zurückholen, berichtete die auf Kryptowährungen spezialisierte Nachrichtenwebsite CoinDesk am Dienstag (Ortszeit).Der CEO von Bybit, Ben Zhou, habe in einem Beitrag in sozialen Medien erklärt, dass das Unternehmen die erste „Kopfgeld-Site“ eröffnet habe, die volle Transparenz über die Geldwäsche-Aktivitäten von Lazarus biete.Zhou schrieb, dass Nutzer ihre Wallets mit der neuen Website verbinden könnten, um die gestohlenen Gelder zu verfolgen. Sollte eine Meldung zum Einfrieren gestohlener Gelder führen, werde eine Belohnung in Höhe von fünf Prozent der eingefrorenen Summe gezahlt.Derzeit werden 6.338 Adressen, die mit der Lazarus Group in Verbindung stehen, auf der Website nachverfolgt. 42,3 Millionen Dollar, etwa drei Prozent des gestohlenen Vermögens, wurden bereits eingefroren.Bei einem Hackerangriff auf Bybit am 21. Februar wurden Kryptowährungen im Wert von 1,46 Milliarden Dollar gestohlen. Der bislang größte Kryptodiebstahl führte zu einem Kurssturz bei Kryptowährungen. Untersuchungen haben ergeben, dass die Lazarus Group dahinter steckt.