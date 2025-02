Politik Seoul berücksichtigt bei Abstimmung über Ukraine-Resolution im UN-Sicherheitsrat Beziehungen zu USA

Südkorea hat nach eigenen Angaben die Ukraine-Resolution im UN-Sicherheitsrat mit Rücksicht auf die Beziehungen zu den USA unterstützt.



Ein Beamter des Seouler Außenministeriums wies am Dienstag vor Journalisten darauf hin, dass die von den USA eingebrachte Resolution zwar inhaltlich nicht dem entspreche, was Südkorea im europäischen Entwurf unterstützt hatte.



Die US-Version stehe jedoch nicht im Widerspruch zu Südkoreas Position, dass der Krieg frühzeitig beendet werden müsse und die internationale Gemeinschaft zur Unterstützung für ein Kriegsende bewogen werden sollte.



Nach weiteren Angaben wurden auch die Beziehungen zwischen Südkorea und den USA sowie die Bedeutung einer engen Kooperation zwischen beiden Ländern in Nordkorea-Angelegenheiten umfassend in Erwägung gezogen.



Im UN-Sicherheitsrat wurde am Montag (Ortszeit) eine von den USA eingebrachte Resolution zur Abstimmung gebracht, in deren Zentrum ein rasches Ende des Kriegs steht.



Die Resolution wurde mit zehn Fürstimmen bei fünf Enthaltungen verabschiedet. Auch Südkorea stimmte dafür.



Darin fehlen jedoch Angaben zu Russlands Verantwortung für die Invasion und die Unterstützung der territorialen Integrität der Ukraine. Dies führte dazu, dass fünf europäische Ratsmitglieder sich enthielten.



Großbritannien, Frankreich und weitere europäische Länder hatten zuvor einen revidierten Resolutionsentwurf eingebracht, in dem auf Russlands Schuld an der Invasion hingewiesen und die territoriale Integrität der Ukraine unterstützt wird. Die Resolution scheiterte jedoch am russischen Veto. Südkorea stimmte auch für diese Resolution.