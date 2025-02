Koreanischer Hersteller von Schienenfahrzeugen sichert sich Rekordauftrag in Marokko

Photo : YONHAP News

Hyundai Rotem hat sich einen Rekordauftrag für die Lieferung von Schienenfahrzeugen in Marokko gesichert.Das südkoreanische Unternehmen teilte am Mittwoch mit, dass es am Dienstag (Ortszeit) mit der staatlichen marokkanischen Eisenbahngesellschaft ONCF einen Vertrag im Wert von 2,2 Billionen Won (1,5 Milliarden Dollar) über die Lieferung von Doppelstock-Elektrozügen unterzeichnet habe.Die Wartung der Fahrzeuge will Hyundai Rotem nach separaten Verhandlungen mit ONCF gemeinsam mit dem südkoreanischen Bahnbetreiber Korail übernehmen.Die Doppelstockzüge werden mit einer Geschwindigkeit von bis zu 160 Kilometer pro Stunde Marokkos größte Stadt Casablanca mit anderen wichtigen Regionen verbinden.Der Auftrag bedeutet für Hyundai Rotem den Eintritt in den marokkanischen Markt. Gleichzeitig ist es der bislang größte Eisenbahn-Lieferauftrag für das Unternehmen.