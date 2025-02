Chinesischer Botschafter äußert sich besorgt über antichinesische Demonstrationen in Südkorea

Photo : YONHAP News

Der chinesische Botschafter in Südkorea, Dai Bing, hat sich über antichinesische Demonstrationen besorgt geäußert.In der Umgebung der chinesischen Botschaft kam es zu Protesten, nachdem Verschwörungstheorien aufgekommen waren, dass China sich in die Wahlen in Südkorea eingemischt habe.Die Behauptung, dass China sich in innere Angelegenheiten Südkoreas einmische, sei absurd, sagte Dai auf einer Pressekonferenz am Dienstag im Botschaftsgebäude in Seoul. Einige Kräfte nähmen China ins Visier, um ihre politischen Ziele zu erreichen, kritisierte er.Demonstrationen im Inland bezögen sich auf innere Angelegenheiten Südkoreas. Sie könnten sich jedoch zu einem diplomatischen Problem entwickeln, sollte aus haltlosen Gründen ein Drittland ins Visier genommen werden. Das weitere Vorgehen hänge von den künftigen Entwicklungen ab, gleichzeitig werde am Prinzip der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten festgehalten, hieß es.Der Diplomat äußerte sich auch zum chinesischen KI-Modell DeepSeek, das die südkoreanische Regierung kürzlich aufgrund von Datenschutzbedenken verboten hatte. Die chinesische Regierung habe die illegale Erhebung personenbezogener Daten niemals geduldet. Er hoffe auf eine baldige Aufhebung des Verbots, sagte er.Auf die Frage nach der Möglichkeit der Aufhebung des Verbots der koreanischen Kultur antwortete Dai, China habe nie offiziell ein solches Verbot ausgesprochen. China stehe der Förderung des Kulturaustauschs zwischen beiden Ländern positiv gegenüber.Zugleich wies er darauf hin, dass angesichts einer antichinesischen Stimmung Vorsicht geboten sei. Sollte sich das Gefühl der Freundschaft verstärken, werde der kulturelle Austausch natürlicherweise zunehmen.