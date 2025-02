Aufnahme von Telefongespräch zwischen Präsident Yoon und Machtmakler über Kandidatennominierung veröffentlicht

Photo : YONHAP News

Eine Zeitschrift hat Aufnahmen eines Telefongesprächs zwischen Präsident Yoon Suk Yeol und dem Machtmakler Myung Tae-kyun veröffentlicht.In dem Gespräch ging es um die Aufstellung von Kandidaten der regierenden Partei Macht des Volks (PPP) für die Nachwahl zur Parlamentswahl 2022.Die Wochenzeitschrift SisaIn veröffentlichte am Dienstag die gesamte Audiodatei zu dem Telefonat, das im Mai 2022 stattfand.Yoon sagte in dem Gespräch, dass er von Anfang an die Nominierung der ehemaligen Abgeordneten Kim Young-sun verlangt habe. Myung bat Yoon, damals noch designierter Präsident, sich für eine Nominierung Kims einzusetzen. Yoon sagte zu, dem Leiter des PPP-Nominierungsausschusses Yoon Sang-hyun diese Bitte zu unterbreiten.SisaIN veröffentlichte zudem eine Audiodatei des Telefongesprächs zwischen Yoons Ehefrau Kim Keon-hee und Myung. Beide telefonierten am 9. Mai 2022, am Tag vor Yoons Amtsantritt, miteinander. Die First Lady erklärte darin gegenüber Myung, dass dieser sich keine Sorgen zu machen brauchen, obwohl sich einige PPP-Mitglieder gegen eine Nominierung von Kim Young-sun aussprächen.Einen Tag später wurde Kim dann als Kandidatin aufgestellt.Ein Untersuchungsteam der Demokratischen Partei (DP) verurteilte auf einer Pressekonferenz am Mittwoch, dass eine Lüge Yoons und seine Einmischung in Kandidatennominierungen aufgedeckt worden seien. Die führende Oppositionspartei will noch diese Woche ein Sondergesetz zum politischen Skandal um Myung Tae-kyun auf einer Plenarsitzung der Nationalversammlung zur Abstimmung bringen.