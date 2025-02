Regierungspartei und Opposition einig über Gründung von Sonderausschuss zu Rentenreform

Photo : YONHAP News

Regierungspartei und Opposition haben grundsätzlich vereinbart, einen für die Reform der nationalen Rente zuständigen parlamentarischen Sonderausschuss einzurichten.Eine eingehende Diskussion soll es am Freitag im Rahmen der zweiten Besprechung über Staatsangelegenheiten geben.Die Einigung erreichten der Fraktionschef der Partei Macht des Volks (PPP), Kwon Seong-dong, und der Fraktionschef der Demokratischen Partei (DP), Park Chan-dae, am Mittwoch. Sie waren zu einem Treffen unter Leitung von Parlamentspräsident Woo Won-shik zusammengekommen.Die PPP hatte bislang auf der Gründung eines parlamentarischen Sonderkomitees bestanden, um über parametrische und strukturelle Reformen zu diskutieren.Die DP hat dagegen die Position vertreten, dass sich der Gesundheits- und Wohlfahrtausschuss mit parametrische Reformen befassen sollte. Strukturelle Reformen könnten als langfristige Aufgabe in einem Sonderausschuss erörtert werden.Der stellvertretende DP-Fraktionschef, Park Sung-joon, teilte mit, dass noch Differenzen über justierende Reformen herrschten. Beide Parteien hätten sich geeinigt, bei der Beratung am Freitag eine Entscheidung zu treffen.