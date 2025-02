Regierung verschärft Maßnahmen gegen Feinstaubbelastung

Photo : YONHAP News

Südkorea trifft weitere Maßnahmen, um gegen besonders hohe Feinstaubkonzentrationen im März vorzugehen.Die Regierung kündigte am Mittwoch an, sich vom 27. Februar bis 31. März mit allen Kräften dafür einzusetzen, die Ultrafeinstaubwerte zu senken.Hierfür wurden zusätzliche Maßnahmen zu den bestehenden saisonalen Maßnahmen beschlossen. Die Zahl der öffentlichen Kohlekraftwerke, die vorübergehend außer Betrieb gesetzt werden, wird von maximal 15 auf 28 (vorläufige Zahl) erhöht.Auf Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen sollen Kehrfahrzeuge täglich bis zu viermal, anstatt zweimal, zum Einsatz kommen.Die Nutzung alter Baumaschinen auf Baustellen, auf denen von öffentlichen Institutionen in Auftrag gegebene Arbeiten stattfinden, wird eingeschränkt. Darüber hinaus wird es intensive und spezielle Kontrollen der Lüftungs- und Luftreinigungsanlagen in stark frequentierten Einrichtungen, darunter unterirdische Bahnstationen, geben.Im März sollen auch intensive Kontrollen von Fahrzeugabgasen und Leerlauf stattfinden.