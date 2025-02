Südkorea, USA und Japan verurteilen vor UNO Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan haben auf der UN-Abrüstungskonferenz Nordkoreas Provokationen verurteilt und eine vollständige Denuklearisierung gefordert.Den Aufruf machten die Vertreter der drei Länder während des hochrangigen Segments der Abrüstungskonferenz am Mittwoch (Ortszeit) in Genf in einer gemeinsamen Stellungnahme.Nordkorea erwerbe weiterhin Fähigkeiten im Bereich der illegalen Entwicklung von Atomwaffen und Raketen und weite Aktivitäten aus, die die regionale Stabilität und den Frieden bedrohten, erklärten sie.Sie kritisierten Nordkorea dafür, öffentlich mit dem Ersteinsatz von Atomwaffen gedroht und darüber hinaus Truppen für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine entsandt zu haben. Nordkorea habe Russland auch tödliche Munition und ballistische Raketen zur Verfügung gestellt, hieß es.Die internationale Gemeinschaft habe deutlich gemacht, dass Nordkorea unter keinen Umständen den Status einer Atommacht erlangen könne, betonten sie.Die drei Länder forderten Nordkorea außerdem auf, seine Programme für Massenvernichtungswaffen und ballistische Raketen auf vollständige, überprüfbare und unwiderrufliche Weise abzuschaffen und Gespräche zur Denuklearisierung wiederaufzunehmen.Die gemeinsame Stellungnahme wurde von Kim Il-hoon, Botschaftsrat der Ständigen Vertretung Südkoreas in Genf, vorgelesen.