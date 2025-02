US-Beamter weist Befürchtungen über „Korea Passing“ nach Dialogwiederaufnahme mit Nordkorea zurück

Photo : YONHAP News

Ein Beamter des US-Außenministeriums hat Befürchtungen zurückgewiesen, dass Südkorea im Falle neuer Gespräche zwischen Nordkorea und den USA ins Abseits geraten könnte.Kevin Kim, stellvertretender Abteilungsleiter für ostasiatische und pazifische Angelegenheiten, sagte am Mittwoch Reportern in Seoul, dass es kein „Korea Passing“ geben werde. Es handelt sich um einen 2017 geprägten Begriff für das Phänomen, dass Südkorea im Zuge der Gespräche über Nordkorea marginalisiert wird.Es gebe sehr hohe Erwartungen an Südkorea in den USA. Er beschäftige sich seit fast 20 Jahren mit dieser Angelegenheit. Sowohl die Einstellung als auch die Erwartungen hoher Beamter in Washington D.C. hätten sich grundlegend verändert, sagte er.Man brauche sich keine Sorgen darum zu machen, dass Südkorea (bei hochrangigen Treffen) entfremdet würde. Seine Sorge sei eher, dass die USA Südkorea zu viel Aufmerksamkeit schenken könnten. Das halte er eigentlich für eine gute Sache, fügte er hinzu.Der für die Angelegenheiten der koreanischen Halbinsel zuständige Beamte war laut Berichten am Sonntag in Südkorea eingetroffen. Er habe sich mit leitenden Beamten des Außenministeriums in Seoul getroffen, die für Nordamerika und die Politik betreffend die koreanische Halbinsel zuständig sind.