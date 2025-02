Südkorea und USA einig über Verwendung des Ausdrucks „Denuklearisierung Nordkoreas“

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Vereinigten Staaten haben sich darauf geeinigt, den Ausdruck „Denuklearisierung Nordkoreas“ anstelle von „Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel“ zu verwenden.Das gab der südkoreanische Botschafter in den USA, Cho Hyun-dong, bei einem Treffen mit Reportern am Mittwoch (Ortszeit) in Washington bekannt.Hinsichtlich des Ausdrucks der Denuklearisierung habe die vorherige US-Regierung beide Formen, Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und Denuklearisierung Nordkoreas, nebeneinander verwendet. Bei Beratungen mit der US-Seite kurz nach dem Amtsantritt der Trump-Regierung sei vereinbart worden, dass die zweite Trump-Regierung die Formulierung „Denuklearisierung Nordkoreas“ konsequent verwenden werde, erklärte er.Gemäß der Einigung hätten beide Seiten seitdem in Dokumenten über bilaterale hochrangige Gespräche den Ausdruck Denuklearisierung Nordkoreas benutzt, hieß es weiter.„Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel“ steht außer für die Entnuklearisierung Nordkoreas auch den Ausschluss eines potenziellen Atomwaffenbesitzes Südkoreas und der Atomwaffenstationierung in dem Land. Demgegenüber wird mit dem Ausdruck „Denuklearisierung Nordkoreas“ die Notwendigkeit der nuklearen Abrüstung Nordkoreas unterstrichen, das derzeit de facto über Kernwaffen verfügt.