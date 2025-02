Nordkorea entsandte anscheinend über 1.000 weitere Soldaten nach Russland

Photo : KBS News

Nordkorea hat offenbar zusätzliche Truppen für die Unterstützung des russischen Aggressionskriegs gegen die Ukraine entsandt.Nach Angaben mehrerer Militärvertreter in Südkorea am Donnerstag schickte Nordkorea im Januar und Februar mehr als 1.000 Soldaten nach Russland.Ein Militärvertreter sagte, dass Nordkorea laut Informationen auch Vorbereitungen für eine weitere Truppenentsendung treffe.Nordkorea hatte im Oktober letzten Jahres 11.000 Soldaten nach Russland entsandt. Sie wurden nach einer Ausbildung an der Front in der westrussischen Region Kursk eingesetzt. Unter ihnen soll es 4.000 Gefallene und Verwundete geben.