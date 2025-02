Koreaner bewerten kulturelle Vielfalt ihrer Gesellschaft mit 50,8 von 100 möglichen Punkten

Photo : KBS News

Die Mehrheit der südkoreanischen Bürger hält das Niveau der kulturellen Vielfalt im Land noch nicht für ausreichend.Das Ergebnis der Umfrage zu kultureller Vielfalt 2024 veröffentlichten das Kulturministerium und das Statistikamt am Donnerstag.Für das Niveau der kulturellen Diversität in Südkorea vergaben die Befragten 50,8 von 100 möglichen Punkten.Sie erwarteten jedoch, dass sich das Niveau in fünf Jahren auf 65,9 Punkte verbessern wird.Größere kulturelle Vielfalt würde nach Meinung von 26,9 Prozent zur Abschwächung sozialer Konflikte beitragen. 21,8 Prozent rechnen mit einem Beitrag zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Kunst und Kultur. 20,3 Prozent rechnen mit einer Verbesserung der Lebensqualität der Gesellschaftsmitglieder.38,1 Prozent wissen nicht, was unter kultureller Vielfalt zu verstehen ist. Lediglich 27,3 Prozent antworteten, dass sie darüber gut informiert seien.Für die Untersuchung wurden vom 27. August bis 6. September 2024 4.974 südkoreanische Staatsangehörige im Alter von 15 Jahren oder älter befragt.