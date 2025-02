Koreanische Filme verzeichneten im Januar 46,8 Prozent mehr Zuschauer

Photo : YONHAP News

Koreanische Filme haben im Januar deutlich mehr Zuschauer ins Kino gelockt als im Vorjahresmonat.Nach Angaben des Koreanischen Filmrats (KOFIC) sahen sich im Januar 6,8 Millionen Kinobesucher in Südkorea koreanische Filme an. Dies sind 46,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Koreanische Streifen sorgten für einen Umsatz von 65,3 Milliarden Won (45,3 Millionen Dollar). Dies entspricht einem Zuwachs von 45,1 Prozent im Vorjahresvergleich.Als Grund wird der Erfolg des Blockbusters „Harbin“ und von Filmen genannt, die während der Feiertage zum Mondneujahr in die Kinos kamen.Nach dem Kinostart Ende Dezember lockte „Harbin“ allein im Januar 2,07 Millionen Zuschauer ins Kino. Der Film führte damit die monatlichen südkoreanischen Kinocharts an.Drei während der Neujahrsfeiertage veröffentlichte Filme, darunter „Hitman 2“, überschritten die Gewinnschwelle.Dagegen ist die Zuschauerzahl der ausländischen Filme im Januar gegenüber dem Vorjahr um 32,5 Prozent auf 2,11 Millionen gesunken. Ihr Umsatz verringerte sich um 32,6 Prozent auf 20 Milliarden Won (rund 14 Millionen Dollar).Bei der Zuschauerzahl lagen die einheimischen Produktionen mit 76,6 Prozent Anteil weit vor den ausländischen mit 23,4 Prozent.