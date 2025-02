Flussbusdienst in Seoul startet voraussichtlich im ersten Halbjahr

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul plant, einen Flussbusdienst auf dem Fluss Han noch in der ersten Hälfte dieses Jahres formell in Betrieb zu nehmen.Die Stadtverwaltung gab am Donnerstag bekannt, dass die beiden ersten „Hangang-Busse“ den Fluss in Seoul erreicht hätten.Beide Flussbusse wurden im vergangenen November in Sacheon an der Südküste des Landes vom Stapel gelassen. Bei Testfahrten wurden sie erfolgreich auf ihre Sicherheit und Leistung geprüft.Die Flussbusse werden ab Anfang März auf dem Han in den Probebetrieb gehen. Der formelle Dienststart soll unter Berücksichtigung des Auslieferungstermins weiterer Schiffe noch im ersten Halbjahr erfolgen.Die Anlegestellen für den Flussbusdienst werden an sieben Orten eingerichtet: Magok, Mangwon, Yeouido, Apgujeong, Oksu, Ttukseom und Jamsil.Nach der offiziellen Betriebsaufnahme soll es während des morgendlichen und abendlichen Berufsverkehrs alle Viertelstunde eine Fahrt geben. Die Zahl der Fahrten soll schrittweise erhöht werden.Der Fahrpreis wird 3.000 Won (zwei Dollar) betragen.