Der Leitindex Kospi hat am Donnerstag wegen Zollsorgen nachgegeben.Für den Leitindex ging es um 0,73 Prozent auf 2.621,75 Zähler nach unten.Grund für den Rückgang seien Sorgen vor einem Zollstreit zwischen den USA und anderen Ländern.US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch erklärt, dass seine Regierung bald Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren aus Europa ankündigen wolle.