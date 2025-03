Putin trifft nordkoreanischen Parteifunktionär

Photo : KBS News

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich am Donnerstag (Ortszeit) unangekündigt mit einem hohen Funktionär der Arbeiterpartei Nordkoreas getroffen.Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte der Nachrichtenagentur Tass, dass Putin im Kreml mit Ri Hi-yong, Mitglied des Politbüros und Sekretär des Zentralkomitees der Arbeiterpartei Nordkoreas, zusammengekommen sei.Der Kreml veröffentlichte ein Video auf Telegram, in dem gezeigt wird, wie Putin Ri empfängt.Worüber die beiden gesprochen hatten, wurde nicht bekannt.Ri leitet eine Delegation der Arbeiterpartei, die auf Einladung der russischen Regierungspartei Einiges Russland am Montag zu einem Besuch in Moskau eintraf.