Parlament verabschiedet K-Chips-Gesetz für größere Investitionsanreize

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung hat einen Gesetzentwurf für höhere Steuergutschriften für Halbleiterinvestitionen verabschiedet.Eine Reihe von Änderungsentwürfen zu Steuergesetzen, darunter das sogenannte „K-Chips-Gesetz“, wurden am Donnerstag in der Plenarsitzung gebilligt.Das K-Chips-Gesetz sieht die Erhöhung der Steuergutschriften für Halbleiterinvestitionen um jeweils fünf Prozentpunkte vor. Großunternehmen und große Mittelständler können demnach für ihre Investitionen in Halbleiteranlagen von einer Steuergutschrift von bis zu 20 Prozent profitieren, kleine und mittelständische Unternehmen von bis zu 30 Prozent.Ein anderer gebilligter Entwurf sieht die Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Steuergutschriften für Forschung und Entwicklung in den Bereichen neues Wachstum, Grundlagentechnologie und nationale strategische Technologien um fünf Jahre auf 2029 vor. Die Steuergutschrift für F&E im Halbleiterbereich wird um sieben Jahre bis Ende 2031 verlängert.Die Gesetzentwürfe treten mit der Verkündung umgehend in Kraft.