Galaxy S25-Serie innerhalb kürzester Zeit eine Million Mal in Südkorea verkauft

Photo : YONHAP News

Die Galaxy S25-Reihe von Samsung Electronics hat sich innerhalb der kürzesten Zeit unter seinen bisherigen Smartphone-Serien eine Million Mal in Südkorea verkauft.Wie Samsung am Freitag bekannt gab, habe die neue Serie am Donnerstag, 21 Tage nach der Markteinführung am 7. Februar, diese Schwelle übertroffen.Damit wurde der bisherige Rekord von 25 Tagen, den die Galaxy Note 10-Serie im Jahr 2019 aufgestellt hatte, um vier Tage verbessert.Laut einer Umfrage von Samsung bei Kunden der S25-Serie war der wichtigste Faktor bei ihrer Kaufentscheidung die „Leistung“, darunter der neueste Prozessor und der Speicher.Das Galaxy S25 Ultra mit einem Rahmen aus Titan und einer 200-Megapixel-Kamera habe einen Anteil von fast 50 Prozent am gesamten Absatz der Serie erreicht. Dies bestätige erneut die Vorliebe für Produkte mit hohen Spezifikationen, erklärte das Unternehmen.