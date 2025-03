Regierungs- und Oppositionslager verfehlen Einigung über Rentenreform

Photo : YONHAP News

Regierung, Regierungspartei und Opposition haben bei Beratungen über eine Rentenreform erneut lediglich Meinungsunterschiede feststellen können.Vertreter der Regierung, der Partei Macht des Volks (PPP) und der Demokratischen Partei (DP) berieten am Donnerstagnachmittag hinter verschlossenen Türen.Nach dem Treffen teilten die Politikchefs beider Parteien, Kim Sang-hoon und Jin Sung-joon, jeweils Reportern mit, dass keine Einigung über einen Reformplan erzielt worden sei. Man habe sich aber auf eine Fortsetzung der Diskussionen verständigt.Wie verlautete, konnten die Meinungsunterschiede über das Rentenniveau und einen automatischen Anpassungsmechanismus nicht abgebaut werden.Zwar kam man überein, den Beitragssatz von derzeit neun auf 13 Prozent zu erhöhen. Hinsichtlich des Rentenniveaus will die PPP aber nur einer Steigerung auf 43 bis 44 Prozent zustimmen, während die DP 44 bis 45 Prozent verlangt.Die DP steht darüber hinaus einer sofortigen Einführung eines automatischen Anpassungsmechanismus skeptisch gegenüber. Die Angelegenheit müsse langfristig angegangen werden, hieß es.Automatischer Anpassungsmechanismus bedeutet, dass Beitragssatz und Rentenniveau automatisch an Bevölkerungsstand und Wirtschaftslage anpasst werden.