Eingeschränkte Besuchszeiten im Bukchon-Viertel – ab März drohen Geldstrafen

Photo : YONHAP News

Ab dem 1. März droht Touristen eine Geldstrafe, wenn sie die sogenannte „Red Zone“ im Viertel Bukchon mit seinen traditionellen Hanok-Häusern außerhalb der erlaubten Besuchszeiten zwischen 10 und 17 Uhr betreten. In der roten Zone befinden sich überwiegend Wohnhäuser.Wer sich außerhalb dieser Zeiten zu touristischen Zwecken dort aufhält, muss mit einem Bußgeld von 100.000 Won (75 Dollar) rechnen, teilte der Bezirk Jongno mit.Von dieser Regelung ausgenommen sind registrierte Bewohner der roten Zone, deren Familienangehörige und Bekannte, Kunden und Geschäftsinhaber der dortigen Läden sowie Übernachtungsgäste.Allerdings werden auch diese Personen bestraft, wenn sie dort touristischen Aktivitäten nachgehen. Dazu zählen zum Beispiel das Fotografieren und Filmen sowie das Schlendern ohne konkretes Ziel.Mit der neuen Maßnahme sollen Belästigungen für Anwohner verringert werden, die ein starker Besucherandrang mit sich bringt. Nach einer viermonatigen Übergangsphase seit November tritt die Regelung damit offiziell in Kraft.Der Bezirk Jongno-gu hatte Bukchon bereits am 1. Juli des vergangenen Jahres zur Sonderverwaltungszone erklärt und sie je nach dem Grad der Belastung in eine rote, gelbe und orangefarbene Zone unterteilt.