Südkorea bewirbt sich erneut um Ausrichtung der Fußball-Asienmeisterschaft 2031

Photo : YONHAP News

Südkorea bewirbt sich erneut um die Austragung des Asien-Cup 2031, dem größten Fußballturnier Asiens.Wie der Koreanische Fußballverband (KFA) am Freitag mitteilte, wurde am Vortag beim Asiatischen Fußballverband (AFC) offiziell Interesse bekundet.Die Austragung des Turniers war eines der zentralen Wahlversprechen von KFA-Präsident Jung Mong-gyu, der kürzlich seine vierte Amtszeit antrat.Laut internationalen Medien gaben auch Australien, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Kuwait und Indonesien jeweils eine eigenständige Bewerbung als Gastgeber ab.Die endgültige Entscheidung über den Austragungsort wird der Asiatische Fußballverband 2026 bekanntgeben.Südkorea hatte den Asien-Pokal zuletzt 1960 bei dessen zweiten Auflage ausgerichtet.Bei der Vergabe für 2023 hatte Südkorea in der finalen Auswahl gegen Katar das Nachsehen.