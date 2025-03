Kommissarischer Präsident Choi spricht mit US-Finanzminister in Videokonferenz

Photo : YONHAP News

Südkoreas kommissarischer Präsident Choi Sang-mok hat in einer Videokonferenz den neuen US-Finanzminister Scott Bessent darum gebeten, Südkoreas Beitrag zur US-Wirtschaft bei künftigen Zollentscheidungen zu berücksichtigen.Nach Angaben des südkoreanischen Finanzministeriums fand das Gespräch am Freitag um 8.15 Uhr (koreanischer Zeit) statt. Es war das erste offizielle Gespräch der beiden Finanzminister seit dem Beginn von Trumps zweiter Amtszeit.Dabei ging es vor allem um wirtschaftspolitische Themen wie US-Zollmaßnahmen, südkoreanische Investitionen in den USA sowie die Wechselkurspolitik.Nach Angaben des Ministeriums in Seoul bat Choi darum, Südkoreas wirtschaftlichen Beitrag bei politischen Entscheidungen, insbesondere im Zusammenhang mit wechselseitigen Zöllen, zu berücksichtigen.Zudem unterstrich er die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern sowie einer trilateralen Kooperation mit Japan in wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Fragen.