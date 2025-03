Höchste Alarmstufe in der Seouler U-Bahn ab 1. März wegen Massendemonstrationen

Photo : YONHAP News

Angesichts der erwarteten Großdemonstrationen in der Innenstadt hebt Seoul Metro ab dem 1. März bis zum Tag der Entscheidung über das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon Suk Yeol ihre Sicherheitsmaßnahmen auf die höchste Stufe an.Am 1. März, dem Gedenktag der Unabhängigkeitsbewegung, werden an acht Stationen mit voraussichtlich hohem Passagieraufkommen, darunter Rathaus, Gwanghwamun und Yeouido, insgesamt 127 Sicherheitskräfte eingesetzt. Das sind 99 mehr als an normalen Tagen.Bei starker Überfüllung können betroffene Stationen ohne Halt durchfahren oder einzelne Ein- und Ausgänge geschlossen werden.Zudem wird eine Sicherheitszentrale eingerichtet, die die Lage in Echtzeit überwacht und bei Bedarf zusätzliche Züge bereitstellt.