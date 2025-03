Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Freitag 3,39 Prozent verloren.Das Börsenbarometer sackte auf 2.532,78 Zähler ab.Grund für die schlechte Stimmung an der Börse war die Sorge vor einem Zollkrieg nach neuen Drohungen von US-Präsident Donald Trump.Trump hatte am Donnerstag China, Mexiko und Kanada erneut mit höheren Zöllen gedroht.