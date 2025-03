Südkorea tritt Partnerschaft der Wissenschafts- und Technologieorganisation der NATO bei

Photo : YONHAP News

Südkorea ist der Wissenschafts- und Technologieorganisation der NATO als Partnerland beigetreten.Laut dem Verteidigungsministerium in Seoul kann Südkorea als Partner auf der gleichen Ebene wie die NATO-Mitglieder mitwirken und sich an gemeinsamer Forschung und Entwicklung beteiligen.Südkorea ist das dritte Land nach Japan und Australien, das dieser NATO-Partnerschaft beitrat.Das Verteidigungsministerium geht davon aus, dass Südkorea damit die Grundlage für eine multilaterale Zusammenarbeit mit Europa im Bereich der Verteidigungstechnologie schaffen und die Kooperation mit der NATO weiter voranbringen könne.Die Partnerschaft werde eine wichtige Gelegenheit für Südkorea darstellen, die Forschungskooperation mit fortgeschrittenen Ländern in Wissenschaft und Technologie zu stärken und den Tätigkeitsbereich der koreanischen Verteidigungsforschungsinstitute zu erweitern, sagte ein Beamter.