Nord-Jeolla wird südkoreanische Bewerberstadt für Olympische Spiele 2036

Photo : YONHAP News

Die Provinz Nord-Jeolla ist Südkoreas Bewerberstadt für die Olympischen Sommerspiele 2036.Bei der Abstimmung am Freitag setzte sich die Provinz überraschend mit 49 von insgesamt 61 Stimmen gegen Seoul durch, das lediglich elf Stimmen erhielt. Eine Stimme war ungültig.Nord-Jeolla wird damit versuchen, erstmals seit den Spielen 1988 in Seoul, und damit seit 48 Jahren, Olympische Sommerspiele nach Südkorea zu holen.Nord-Jeolla warb mit einer „ausgewogenen nationalen Entwicklung“ und der „Solidarität von Städten außerhalb der Hauptstadtregion“ und konnte sich schließlich mit großem Vorsprung vor Seoul durchsetzen.Die Hauptstadt hatte ihre Erfahrung als Gastgeberin der Olympischen Spiele 1988 und Vorteile im Bereich Infrastruktur in den Vordergrund ihrer Bewerbung gestellt.