US-Flugzeugträger in Südkorea eingetroffen

Photo : YONHAP News

Der US-Flugzeugträger USS Carl Vinson ist in Südkorea eingetroffen.Laut der südkoreanischen Marine lief die Flugzeugträgerkampfgruppe 1 um die USS Carl Vinson am Sonntag in den Marinestützpunkt in Busan ein. Der Kampfgruppe gehören auch der Lenkwaffenkreuzer USS Princeton und der Zerstörer mit dem Aegis-Kampfsystem USS Sterett an.Es ist der erste Südkorea-Besuch eines US-Flugzeugträgers seit etwa acht Monaten. Zuletzt war die USS Theodore Roosevelt im vergangenen Juni in Südkorea eingetroffen.Die Marine bezeichnete den Besuch als Teil der Bemühungen zur Umsetzung der eisernen Zusage der USA für eine erweiterte Abschreckung, die Washington kürzlich bekräftigt hatte.Beide Marinen wollen während des Hafenaufenthalts des Flugzeugträgers verschiedene Austausch- und Kooperationsaktivitäten durchführen, um die Freundschaft zwischen beiden Seestreitkräften zu fördern.Das südkoreanische Militär werde jede nordkoreanische Provokation stark vergelten, sagte Lee Nam-gyu, Direktor des maritimen Operationszentrums des Flottenkommandos Südkoreas. Die südkoreanisch-US-amerikanische Allianz werde Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in der Region durch eine enge Kooperation unterstützen.