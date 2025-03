Ausfuhren im Februar um ein Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Ausfuhren sind im Februar leicht gestiegen.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Samstag legten die Exporte im Februar gegenüber dem Vorjahr um ein Prozent auf 52,6 Milliarden Dollar zu.Damit konnte einen Monat nach einem kurzzeitigen Rückgang im Januar wieder ein Wachstum erzielt werden. Im Januar war ein 15-monatiger Aufwärtstrend gestoppt worden.Die Automobilexporte stiegen um 17,8 Prozent auf 6,1 Milliarden Dollar. Erstmals seit vier Monaten wurde wieder ein Plus verzeichnet.Dagegen schrumpften die Halbleiterexporte gegenüber dem Vorjahr um drei Prozent auf 9,6 Milliarden Dollar.Die Ausfuhren sowohl nach China als auch in die USA blieben unterhalb der Marke von zehn Milliarden Dollar. Die nach China gingen um 1,4 Prozent im Vorjahresvergleich auf 9,5 Milliarden Dollar zurück. Die Lieferungen in die USA legten um ein Prozent auf 9,9 Milliarden Dollar zu.Die Einfuhren zogen im Februar um 0,2 Prozent auf 48,3 Milliarden Dollar an.Die Handelsbilanz verzeichnete einen Überschuss von 4,3 Milliarden Dollar, dieser fiel damit um 450 Millionen Dollar höher aus als ein Jahr zuvor.