Trump ordnet Untersuchung für Zölle auf Holzimporte an

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat für eine mögliche Einführung von Zöllen auf Holzimporte eine Untersuchung deren Auswirkungen auf die Sicherheit der USA angeordnet.Davon sind auch Küchenschränke aus Südkorea betroffen.Laut dem Weißen Haus unterzeichnete Trump am Samstag (Ortszeit) ein entsprechendes Dekret. Das Handelsministerium soll demnach gemäß Section 232 des Trade Expansion Act eine Untersuchung einleiten, um die Auswirkungen der Importe von Holz auf die nationale Sicherheit zu ermitteln.Ein Beamter des Weißen Hauses hatte zuvor bösartigen Akteuren weltweit eine subventionierte Überproduktion und den Verkauf solcher Waren zu Dumpingpreisen an die USA vorgeworfen. Dabei hatte er auch einige Länder, die mit ihrem Verbündeten hart umgingen, zu solchen Akteuren gezählt.Der Beamte sagte, dass Washington den Fokus nicht nur auf Rohholz, sondern auch auf Holzprodukte lege. In diesem Zusammenhang wurden China und Südkorea erwähnt. Sie zahlten hohe Subventionen für Küchenschränke, was sowohl der Holzfällindustrie als auch Möbelherstellern Schaden bereite, so der Beamte.Trump hatte am 19. Februar öffentlich gesagt, dass er Zölle in Höhe von etwa 25 Prozent auf Holzprodukte verhängen wolle.