Von Uni Kassel entfernte Friedensstatue wird an nahegelegener Kirche wieder aufgestellt

Eine vor zwei Jahren vom Campus der Universität Kassel entfernte Friedensstatue zum Gedenken an die Opfer sexueller Gewalt durch Japan in Kriegszeiten wird an einer Kirche in der Nähe wieder aufgestellt.Das gab die in Berlin ansässige Bürgerorganisation Korea Verband am Samstag (Ortszeit) bekannt.Die Neue Brüderkirche habe der Aufstellung der Statue zugestimmt. Diese werde am 8. März, dem Internationalen Frauentag, dort aufgestellt, hieß es.Die Mädchenstatue für Frieden war im Juli 2022 vom Allgemeinen Studierendenausschuss auf dem Campus der Uni Kassel aufgestellt worden. Die Universitätsleitung hatte jedoch deren Entfernung gefordert. Die Statue wurde daraufhin im März 2023 abgebaut und in ein Lager auf dem Campus gebracht.Damals hatte der Koreanische Rat für Gerechtigkeit und Erinnerung in Fragen der militärischen Sexsklaverei durch Japan mitgeteilt, dass der japanische Generalkonsul in Frankfurt den Präsidenten der Uni Kassel um den Abbau der Statue gebeten habe. Bei einem Treffen drei Tage nach der Aufstellung habe der Japaner behauptet, dass die Skulptur für antijapanische Ressentiments sorgen und den Frieden in Kassel gefährden könnte.Unterdessen wird vor dem NS-Dokumentationszentrum Köln anlässlich des Internationalen Frauentags vom 7. März bis zum 1. Juni eine Friedensstatue zu sehen sein.