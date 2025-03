Seoul verurteilt Stellungnahme von Kim Yo-jong

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Verteidigungsministerium hat eine am Dienstag veröffentlichte Stellungnahme von Kim Yo-jong, der Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, verurteilt.Kim habe im Vorfeld der Übung Freedom Shield die Stationierung strategischer Ressourcen der USA zur Umsetzung der Zusage für eine erweiterte Abschreckung und gemeinsame Übungen Südkoreas und der USA kritisiert. Dies sei nur Sophistik, die dazu diene, die Entwicklung von Atomwaffen und Raketen zu rechtfertigen und Provokationen zu begründen, teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag mit.Das Ressort betonte, nordkoreanische Atomwaffen seien niemals akzeptabel. Der einzig gangbare Weg für das Überleben Nordkoreas sei es, seine Obsession für Kernwaffen und Einbildungen aufzugeben.Das südkoreanische Militär sei auf der Grundlage der festen gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft auf jede Provokation Nordkoreas vorbereitet. Sollte Nordkorea gerechte und defensive Militäraktivitäten Südkoreas und der USA zum Vorwand nehmen und Provokationen verüben, würden diese auf überwältigende Weise bestraft, betonte das Ressort.Kim Yo-jong hatte in der Stellungnahme die Hafeneinfahrt des US-Flugzeugträgers USS Carl Vinson im südkoreanischen Busan am Sonntag als Provokation verurteilt. Sie warf den USA vor, eindeutig feindliche Absichten gegenüber Nordkorea zu zeigen.