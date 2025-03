Zahl und Anteil ausländischer Bevölkerung in Südkorea auf Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Die Zahl und der Anteil der ausländischen Bevölkerung in Südkorea haben letztes Jahr den bisher höchsten Stand erreicht.Nach Angaben des Einwanderungsdienstes des Justizministeriums am Montag lag die Zahl der in Südkorea lebenden Ausländer letztes Jahr bei 2,65 Millionen. Dies entspricht 5,17 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes von etwa 51,2 Millionen.Die Zahl der ausländischen Einwohner im vergangenen Jahr übertraf den 2019 aufgestellten bisherigen Rekord um 126.127 Personen. Zudem wurde der bisherige Rekordanteil aus dem Jahr 2023 um 0,28 Prozentpunkte übertroffen.Die nach Staatsangehörigkeit größte Gruppe waren die 958.959 Chinesen. Dahinter folgten Vietnamesen (305.936), Thailänder (188.770), US-Amerikaner (170.251) und Usbeken (94.893).Die größte Altersgruppe machten mit 49,7 Prozent Menschen in ihren Zwanzigern und Dreißigern aus. Menschen in ihren Vierzigern machten 15,9 Prozent aus, über 60-Jährige 12,9 Prozent und Menschen in ihren Fünfzigern 12,6 Prozent.