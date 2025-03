Marine nimmt an multinationaler Übung Sea Dragon teil

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Marine nimmt an der multinationalen Übung „Sea Dragon“ teil.Das gab die Marine am Dienstag bekannt. Die Übung findet vom 4. bis 14. März in den Gewässern vor Guam statt.An der diesjährigen Übung nehmen Südkorea, die USA, Japan, Australien und Indien teil. Aus Südkorea werden ein Seefernaufklärer vom Typ P-3 und etwa 40 Soldaten im Einsatz sein.Die teilnehmenden Streitkräfte werden im Zuge gemeinsamer Seepatrouillen und Übungen zur Verfolgung simulierter Ziele Anti-U-Boot-Taktiken erlernen.Die Übung Sea Dragon wird seit 2014 jährlich von der 7. US-Flotte organisiert. Sie dient dazu, die Fähigkeit von Seepatrouillenflugzeugen für gemeinsame Anti-U-Boot-Operationen zu verbessern.Die südkoreanische Marine hat seit 2020 daran teilgenommen.