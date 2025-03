Lisa von Blackpink tritt bei Academy Awards auf

Photo : YONHAP News

Lisa von Blackpink ist als erster K-Pop-Star bei den Academy Awards aufgetreten.Bei der 97. Oscar-Verleihung am Sonntag (Ortszeit) in Los Angeles trat Lisa im Rahmen einer Hommage an die 007-Filme auf.Sie sang den Song „Live and Let Die“ aus dem gleichnamigen James-Bond-Film.Die gebürtige Thailänderin debütierte 2016 als Mitglied der vierköpfigen Girlgroup Blackpink. Nach Ablauf ihres Vertrags mit YG Entertainment im Jahr 2023 gründete sie ihre eigene Agentur.Lisa wirkte zudem als Schauspielerin in der HBO-Serie „The White Lotus“ mit. Im vergangenen Monat erschien ihr erstes Soloalbum „Alter Ego“.