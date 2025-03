Abgeordneter: Nordkoreanischer Kriegsgefangener will nach Südkorea einreisen

Photo : YONHAP News

Ein vom ukrainischen Militär gefangengenommener nordkoreanischer Soldat hat laut einem südkoreanischen Politiker den Wunsch geäußert, nach Südkorea überzulaufen.Dies gab der Abgeordnete Yu Yong-weon von der Partei Macht des Volks (PPP) am Dienstag auf einer Pressekonferenz bekannt. Er veröffentlichte dabei Fotos von den zwei nordkoreanischen Kriegsgefangenen, die er letzte Woche in der Ukraine getroffen hatte. Auch Auszüge aus Aufnahmen des Gesprächs mit ihnen wurden abgespielt.Während seines Ukraine-Besuchs vom 23. bis 26. Februar auf Einladung des dortigen Parlaments hatte er am 25. Februar mit beiden Soldaten gesprochen. Das Treffen dauerte etwa 70 Minuten an.Ein Soldat mit Nachnamen Ri äußerte laut dem Politiker den Wunsch, nach Südkorea einzureisen. Der andere Nordkoreaner mit Nachnamen Paek gab an, darüber noch nachdenken zu müssen.Der Abgeordnete rief die Behörden für auswärtige Angelegenheiten auf, unter allen Umständen zu verhindern, dass die nordkoreanischen Kriegsgefangenen zwangsweise nach Nordkorea zurückgeführt würden.