Südkorea bekundet Interesse an Beteiligung an Gasprojekt in Alaska

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat laut Berichten Interesse an der Beteiligung an einem Gasförderprojekt in Alaska in Form einer gemeinsamen Entwicklung durch Südkorea, die USA und Japan bekundet.Laut Regierungsquellen am Montag sprach Industrieminister Ahn Duk-geun während seines jüngsten Besuchs in Washington mit mehreren hochrangigen Beamten über das Projekt.Im Zuge des LNG-Projekts in Alaska soll Erdgas aus dem Gasfeld in der Prudhoe-Bay nach Nikiski befördert und dort verflüssigt werden. Von dort soll Flüssiggas an Abnehmer geliefert werden.Das Projekt umfasst den Bau einer 1.300 Kilometer langen Gaspipeline und eines Terminals zur Verflüssigung. Daher sind massive Investitionen erforderlich.Die USA haben Südkorea und Japan als wichtige LNG-Importeure im Visier. Washington versucht, das Projekt durch langfristige Käufe beider Länder voranzubringen.Japan hatte zuvor anlässlich des USA-Besuchs von Premierminister Shigeru Ishiba seine Bereitschaft zur Beteiligung geäußert.Die südkoreanische Regierung geht davon aus, dass eine Beteiligung koreanischer Unternehmen an dem Projekt angesichts Druckausübung der USA im Handelsbereich für Entlastung sorgen könne. Sie rechnet auch mit Vorteilen für relevante Industrien wie Stahl und Schiffbau und will eine eventuelle Beteiligung behutsam erwägen.