Reisebüro bietet Nordkorea-Touren für Teilnahme an Pjöngjang-Marathon an

Ein in China ansässiges Reisebüro hat mit einem Tourangebot in Verbindung mit einer Sportveranstaltung in Pjöngjang Aufsehen erregt.Das auf Nordkorea-Touren spezialisierte Reisebüro Koryo Tours gab am Sonntag auf seiner Website bekannt, Anmeldungen von Hobbyläufern für den 31. Pjöngjang Internationalen Marathon bis zum 14. März entgegenzunehmen. Der Marathon finde am 6. April statt.Auf der Website werden Buchungen für zwei sechstägige Touren entgegengenommen, die jeweils am 3. und 5. April starten werden.Laut dem veröffentlichten Programm sollen sich die Teilnehmer am Vortag des Tourbeginns in Peking versammeln und tags darauf am Flughafen Pjöngjang Sunan ankommen. Am 5. April werden sie die Strecke des Marathons, der auf dem Kim-Il-sung-Platz starten soll, besichtigen.Während der restlichen Zeit können mehrere Orte in Pjöngjang besucht werden, darunter die neu geschaffene Hwasong-Straße, die bislang noch nicht von Ausländern besucht werden konnte.Nordkorea hatte im September 2023 erstmals seit der Corona-Pandemie Ausländer ins Land gelassen. Gruppenreisen wurden jedoch lediglich für Russen erlaubt. Erst Ende letzten Monats durften westliche Touristen wieder nach Nordkorea reisen, und zwar in die Sonderwirtschaftszone Rason.