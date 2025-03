Alternativer Aktienhandelsplatz startet

Photo : YONHAP News

Der erste alternative Aktienhandelsplatz in Südkorea, Nextrade (NXT), ist am Dienstag eröffnet worden.Damit wurde der fast 70 Jahre lang von Korea Exchange (KRX) monopolisierte Aktienmarkt in dem Land auf ein wettbewerbsbasiertes System umgestellt.Nach einer Eröffnungsfeier um 9 Uhr am Dienstag wurde das alternative Handelssystem (ATS) um 10 Uhr in vollem Umfang in Betrieb genommen.Die südkoreanische Börse hatte bisher von 9 bis 15.30 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten von NXT sind viel länger, von 8 Uhr bis 20 Uhr sind Transaktionen möglich.Zunächst werden Aktien von zehn Unternehmen angeboten, die Zahl soll bis April auf bis zu 800 erhöht werden.Die Finanzbehörden planen angesichts des gleichzeitigen Bestehens von KRX und NXT eine integrierte Marktverwaltung und -überwachung.