Südkoreas Marineinfanterie nimmt an multinationaler Übung Cobra Gold teil

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Marineinfanterie nimmt an der derzeit laufenden multinationalen Übung „Cobra Gold“ teil.Das gab die Marineinfanterie am Dienstag bekannt. Die größte multinationale Übung in Südostasien finde vom 25. Februar bis 7. März in Thailand statt.Cobra Gold wird seit 1982 vom Indo-Pazifik-Kommando der USA und dem Generalstab der thailändischen Streitkräfte organisiert.Dieses Jahr nehmen Truppen aus Südkorea, den USA, Japan, Thailand, Singapur, Indonesien und Malaysia daran teil. Südkoreas Marineinfanterie ist bereits zum 16. Mal dabei.Die Übungen sind in Feldmanöver, humanitäre, zivile Aktivitäten, Übungen des gemeinsamen Stabs und Cyber- sowie Weltraumübungen eingeteilt.Vom 1. bis 3. März fand eine gemeinsame Landungsübung am Strand von Haad Yao statt, an der alle Truppen beteiligt waren.